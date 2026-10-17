Мирошник: с начала конфликта в рядах ВСУ успели повоевать 20-30 тысяч наемников Мирошник: за ВСУ успели повоевать 20-30 тысяч наемников

Москва17 окт Вести.Количество наемников, которые побывали в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта, достигает 20-30 тыс. человек, но точное количество неизвестно, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Количество наемников, которые прошли через украинские военные формирования, явно больше 20 тыс. и приближается к 30 тыс. Назвать точное количество наемников крайне сложно, речь идет о приблизительных данных. Мы знаем примерное количество людей, из каких они стран, в каких подразделениях. Но сказать, что мы обладаем полнотой информации, было бы не совсем правдой приводит РИА Новости слова Мирошника

Минобороны заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат их уничтожать.