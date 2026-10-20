Мирошник заявил, что Киев использует наемников для истребления мирного населения Мирошник: наемники для Киева – это средство войны против гражданского населения

Москва20 окт Вести.Киевский режим использует иностранных наемников в качестве средства для уничтожения мирного гражданского населения на Украине, которое не поддерживает текущий политический курс в стране. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, иностранных наемников отправляют для выполнения тех задач, от которых отказываются даже украинские боевики.

Иностранные наемники как средство войны против гражданского населения – это вполне приемлемая история для украинского режима. Когда наемников… отправляют для выполнения той миссии, которая не всегда комфортна для украинских же боевиков. Потому что мы понимаем, что далеко не все всушники готовы резать, убивать или взрывать гражданское население… Поэтому иностранные наемники – это инструмент, который в своих преступных целях используется украинской властью, которая установила для себя стратегию борьбы с людьми, которые не принимают их режим объяснил дипломат

Также он отметил, что среди иностранных наемников высоко ценится умение убивать безоружных людей, и этот навык они тренируют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Это достаточно циничное применение иностранных наемников, которые… по профпригодности гораздо ниже… Они приезжают набираться военного опыта и, наверное, вот этого кровавого опыта, потому что для наемника умение убить безоружного человека тоже в определенных кругах достаточно высоко ценится добавил Мирошник

Ранее дипломат указал, что число наемников, которые побывали в рядах ВСУ с начала конфликта, достигает 20-30 тысяч человек, однако точное их количество неизвестно.