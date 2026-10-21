Москва21 окт Вести.В составе наемных подразделений ВСУ действуют боевики из колумбийских и мексиканских картелей. Они совершают военные преступления, в связи с чем российские военные ведут их бескомпромиссное уничтожение. Об этом рассказал ИС "Вести" доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Бригада, которая сформирована в Харьковской области [из наемников] – это и колумбийцы, и мексиканцы причем мексиканцы необычные, а картельные мексиканцы из нескольких картелей, в частности, это "Новое поколение Халиско" (штат на западе Мексики - прим. ред.), картель — наиболее отмороженные, которые тренируются на дронах для того, чтобы переправлять наркотики в Соединенные Штаты. Это террористы-колумбийцы. Они уже были замечены в Курской области, они отрабатывали задачи ГУР, они отрабатывали задачи "Хартии 13" (воинское формирование Национальной гвардии Украины, входящее в состав "Гвардии наступления" - прим. ред.) в Харьковской области… В Курске были замечены в урочище Глубоком... Использовали дома мирных жителей, есть случаи мародерства, изнасилований, расстрелов… Поэтому никакой пощады этим отморозкам не будет. Их уничтожали наши морпехи рассказал Ераносян

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве средства для уничтожения мирного гражданского населения на Украине, которое не поддерживает текущий политический курс в стране. По его словам, иностранных наемников отправляют для выполнения тех задач, от которых отказываются даже украинские боевики.