Эксперт заявил, что наркокартели в Мексике используют опыт СВО против властей Эксперт Михайлов: наркокартели в Мексике используют опыт СВО против властей

Москва20 окт Вести.Существует угроза того, что члены мексиканских наркокартелей, участвовавшие в СВО на стороне Украины, используют этот опыт для сопротивления властям государства. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, ВСУ зарабатывают, обучая различных иностранных наемников работе с дронами (БПЛА), в том числе – членов наркокартелей.

Имея опыт ведения боевых действий с современными беспилотными летательными аппаратами, украинские инструктора обучают как в Африке бандформирования, так и заключают тайные договоры с наркокартелями. И абсолютно не случайно сейчас в той же Мексике отмечаются нападения на полицейских с применением FPV-дронов. … И, соответственно, сейчас есть угроза того, что опыт ведения войны в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наркокартели перенесут на свои территории. И уже переносят для сопротивления официальным государственным властям заявил эксперт

Он добавил, что наркокартели отправляют своих бойцов на СВО в основном для приобретения военного опыта.

Мы видим, что уже и доказано, что зачастую наркокартели отправляют своих бойцов не столько за зарплату в зону проведения специальной военной операции, а для того, чтобы они обучались ведению боевых действий, в том числе новым тактикам, ведению, управлению беспилотными летательными аппаратами. А киевский режим наоборот за это деньги получает. И в том числе как бы за участие этих бойцов он именно получает деньги, а не сам платит добавил Михайлов

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что американские правоохранители получили сведения о сотрудничестве представителей Киева с мексиканскими наркокартелями. По данным СВР, украинские власти испытывают панику по поводу вскрывшихся связей с боевиками наркокартелей.