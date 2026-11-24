Эксперт указал на связь наемников ВСУ из Латинской Америки с наркокартелями Эксперт Кнутов: наркокартели Латинской Америки посылают боевиков на Украину

Москва24 ноя Вести.Наркокартели из Латинской Америки посылают своих боевиков на Украину, где они обучаются применению дронов и используют эти навыки для борьбы с силовиками в своих странах. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в Латинской Америке развернута огромнейшая цепь различных призывных пунктов.

Они занимаются привлечением наемников на территорию Украины, причем осуществляется это с помощью наркокартелей сказал он

Эксперт отметил, что киевский режим поддерживает тесные связи с наркокартелями.

Идет бартер: наркокартели посылают своих боевиков, а Украина обучает этих боевиков применению дронов заявил Юрий Кнутов

Часть дронов, по его словам, поставляется непосредственно наркокартелям, которые используют их против силовых структур в своих странах и для переправки наркотиков.