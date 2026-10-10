Раскрыто, с какой целью ВСУ используют воздушные шары Военэксперт Кнутов: ВСУ используют воздушные шары для доставки дронов

Москва10 окт Вести.Украина может использовать воздушные шары над территорией РФ с целью доставки дронов. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В интервью "АиФ" он заметил, что шары также могут применяться для разведки и точного наведения на цель.

На Украине, видимо, пытаются применять воздушные шары для доставки дронов. Например, дроны Hornet цепляют к воздушным шарам, они летят на высоте порядка 4-5 км до трассы "Новороссия", там их отцепляют и они ведут атаку сказал эксперт

Кнутов добавил, что российские силы ПВО успешно ликвидируют данные цели, несмотря на то, что они почти незаметны.

Накануне над Ярославской областью сбили разведывательные воздушные шары ВСУ.