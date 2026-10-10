Москва10 октВести.Украина может использовать воздушные шары над территорией РФ с целью доставки дронов. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
В интервью "АиФ" он заметил, что шары также могут применяться для разведки и точного наведения на цель.
На Украине, видимо, пытаются применять воздушные шары для доставки дронов. Например, дроны Hornet цепляют к воздушным шарам, они летят на высоте порядка 4-5 км до трассы "Новороссия", там их отцепляют и они ведут атакусказал эксперт
Кнутов добавил, что российские силы ПВО успешно ликвидируют данные цели, несмотря на то, что они почти незаметны.
Накануне над Ярославской областью сбили разведывательные воздушные шары ВСУ.