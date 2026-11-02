Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ с "дронами-ждунами" Эксперт Кнутов: ВСУ стали применять новую тактику с лежащими на дороге дронами

Москва2 ноя Вести.Украинские боевики начали применять тактику с "дронами-ждунами", при которой лежащий на дороге БПЛА взрывается при приближении объекта. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

В беседе с "Газетой.ru" военэксперт рассказал, что такой беспилотник может быть укомплектован микрофоном или датчиком движения. Он детонирует при обнаружении человека или транспортного средства поблизости.

Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге сказал Кнутов

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