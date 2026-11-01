Москва1 нояВести.Дроны-перехватчики семейства "Сокол" эффективно защищают российское небо от украинских БПЛА. Бойцы батальона противодействия БПЛА 297-й зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" показали "Соколов" в работе военкору ИС "Вести" Григорию Вдовину.
"Картинка" с дрона позволяет увидеть, как "Соколы" догоняют самые разные цели.
Это и "Хорнеты", и двухмоторные "Бомберы" со сложными хвостами…, и [дроны] X-образной конструкции. Причем большинство летит с прямоугольными антеннами "Старлинка", и эти кадры показывают, что Украина как минимум нарушает условия ее использования. Но "Сокол" и таких догоняет и уничтожаетотметил Вдовин
Ночная камера беспилотника различает врага даже с электромотором, а бензиновый двигатель в камере тепловизора светится, как факел. "Сокол" приближается к преследуемому вражескому БПЛА, и оператор инициирует подрыв. Картинка пропадает - цель уничтожена.
О длительности полета "Сокола" рассказал оператор Илья Соснин.
В зависимости от режима - если свободная охота, минут 30 спокойно летает. Если быстро цель догнать - в зависимости от того, сколько лететь до цели. Рабочая высота у него 6 км, дальность - 30сообщил Соснин
Ранее бойцы отдельного штурмового батальона "Кедр" гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", ведущей наступление на днепропетровском направлении специальной военной операции, рассказали военкору ИС "Вести" Алексею Баранову об отсутствии у противника настроя и мотивации.