Москва1 ноя Вести.Бойцы батальона противодействия БПЛА 297-й зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" тестируют новейшую разработку наших инженеров - дрон-перехватчик "Черный сокол". О его характеристиках рассказал военкору ИС "Вести" Григорию Вдовину оператор БПЛА Дмитрий Суханов.

"Черный сокол" - новейшая модификация дрона-перехватчика семейства "соколиных". Он развивает скорость до 350 км/ч, и для запуска ему требуется специальная катапульта.

Раньше у нас были "Соколы" первой версии, они более медленные, но работники завода - мы им писали, и они быстро на все откликнулись - заменили двигатель. Сейчас версия 2 поставляется к нам, они намного быстрее, чем первая версия. Скорости у них до 260-270 км/ч. А буквально на днях нам привезли "Сокол-3" ("Сокол-ИС") - на нем можно погоняться и за реактивными. У него 360-400 км/ч скорость. Тестируем, летаем, учимся еще