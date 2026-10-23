Оператор нового БПЛА-перехватчика "Ф-1" назвал его "лучшим болидом в небе"

Бойцы рассказали об устройстве российского беспилотника-перехватчика "Ф-1" Оператор нового БПЛА-перехватчика "Ф-1" назвал его "лучшим болидом в небе"

Москва23 окт Вести.Высокая скорость и маневренность нового российского БПЛА-перехватчика "Ф-1" закрепила за ним славу как за "лучшим болидом в небе". О преимуществах нового дрона рассказал его оператор.

По словам оператора, благодаря "Ф-1" за четыре дня расчеты зенитно-ракетной бригады группировки "Центр" перехватили более 20 разведывательных БПЛА противника.

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