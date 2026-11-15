Комбриг Бугор назвал "Рой Ф1" самым эффективным на сегодня дроном-перехватчиком Комбриг Бугор: дрон-перехватчик "Рой Ф1" – самый эффективный на данный момент

Москва15 ноя Вести.Самым эффективным дроном-перехватчиком для борьбы с БПЛА противника сейчас является "Рой Ф1". Об этом сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир бригады ПВО с позывным Бугор.

Его бойцы работают по разведывательным и ударным дронам противника, используя целый арсенал БПЛА.

"Молния-ПВО", "Малыш", "Сокол" и БПЛА квадрокоптерного типа. Работаем по разведчикам – это приоритетная задача, чтобы не вели [разведку]. И также работаем по ударным БПЛА, которые вглубь идут – по большим… Сейчас нам поставляют беспилотники "Рой Ф1" – самые эффективные на данный момент. Очень хороший аппарат, догоняет их хорошо и эффективно можно вести противодействие рассказал комбриг

По словам Бугра, в его бригаде сформирован отдельный дивизион из беспилотчиков.

Война диктует такие правила сейчас. Тем более сейчас в бригаде еще помимо зенитно-ракетного дивизиона сформирован дивизион беспилотных систем, дивизион противодействия, который тоже сейчас выполняет задачи. Раньше это были расчеты зенитно-ракетных отделений, [в них] были включены операторы БПЛА, а потом уже сформировали дивизион противодействия сообщил Бугор

Также он рассказал, благодаря чему ЗРК "Бук-М3" сбивает управляемые авиационные бомбы противника.