Бойцы ВС РФ рассказали, благодаря чему ЗРК "Бук-М3" сбивает УАБы противника Боец ВС РФ Мирный: управляемая авиабомба - легкая цель для ЗРК "Бук-М3"

Москва15 ноя Вести.Новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" поражает практически любые вражеские цели, включая управляемые авиационные бомбы (УАБ). Об этом рассказали в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" командир батареи ПВО с позывным Мирный и командир бригады - позывной Бугор.

По словам Мирного, "Бук-М3" поражает цели вплоть до баллистических ракет.

Практически все цели — от беспилотных летательных аппаратов до самолетов противника. Баллистику тоже берет рассказал Мирный

На днях боец сбил управляемую авиабомбу - свою самую "жирную" на данный момент цель. УАБ считается тяжелой целью - но не для "Бука-М3", отметил военнослужащий.

Тяжелая, но он спокойно берет. Для "Бука-M1" тяжелая была цель, для "тройки" - это легкая цель рассказал Мирный

О том, как удается сбивать управляемые бомбы, рассказал командир бригады с позывным Бугор.

Она, в принципе, летит достаточное количество времени - до четырех минут от момента сброса. Мы же получаем оповещение о взлете носителей. Мы приводимся, переходим в готовность один, то есть заблаговременно. Перевелись, стоим в работе рассказал Бугор

Когда самолет противника подходит к рубежу пуска и осуществляет сброс, наши военные уже готовы.

На дальнем рубеже мы уже ее хватаем дополнил Мирный

Ранее оператор расчета Владимир Дурягин рассказал ИС "Вести", что используемые украинскими боевиками американские ракеты HIMARS являются для ЗРК "Бук-М3" простейшей целью.