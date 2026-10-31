Москва31 окт Вести.Российские бойцы расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" уже распознают цели быстрее электроники. Об этом рассказал заместитель командира батареи, старший лейтенант Антон Косолапов в интервью ИС "Вести".

Пост ЗРК "Бук" - один из первых рубежей системы противовоздушной обороны (ПВО). Здесь цели встречают на десятках километров, при чем не только беспилотники, но и ракеты, в том числе баллистические, и боевую авиацию противника.

Внутри самоходной установки цель существует в виде отметки на индикаторе. У комплекса есть автоматическая система распознавания, но опытный оператор, как правило, опережает электронику.

Если в самом начале преобладали больше теоретические знания, то за время конфликта нарастили практику и так заматерели, что уже быстрее, чем система, распознаем цели… У меня между собой два оператора соревнуются, у кого больше пусков и из чего рассказал Антон Косолапов

"Бук-М3" — новейшая модификация семейства, стоит на вооружении всего несколько лет. По дальности он занимает нишу между комплексами ближнего радиуса и дальнобойными С-400.