Боец ВС РФ Косолапов рассказал, как по их позиции прилетел HIMARS Боец Косолапов рассказал, как расчет "Бук-М3" пережил прилет HIMARS

Москва31 окт Вести.Американская ракета HIMARS, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), во время одного из дежурств ударила рядом с расчетом установки "Бук-М3" Вооруженных сил России (ВС РФ). О том, как удалось избежать серьезных ранений, рассказал ИС "Вести" заместитель командира батареи старший лейтенант Антон Косолапов.

Тактику боевой работы зенитно-ракетного комплекса "БУК М3" расчеты подразделения меняют регулярно, однако украинские боевики активно ищут способы противодействовать ей. Во время из дежурств расчет сбил три самолета ВСУ, после чего противник вычислил позицию российских бойцов.

Враг тоже не глуп и просто "считал", и нас атаковали "Хаймарсами". Нас было трое — два офицера, в том числе и я, и механик-водитель. Снаряд "Хаймарса" прилетел — я понимаю, что это звучит как максимальная сказка, но факт остается фактом — до десяти метров возле нас сказал Косолапов

Он рассказал, что военным удалось отделаться легкими ранениями

Отделались очень легко. Машину покоцало хорошо, баки пробило, восстанавливали ее долго. Но нам, людям, очень сильно повезло признался военный

В Антона Косолапова также попал осколок.

[Ранение] ультралегкое — мне просто осколок в кулак вошел добавил он

Ранее стало известно, что российский военнослужащий во время атаки украинских БПЛА отводил на себя дрон и помог спасти ребенка при эвакуации из Константиновки.