Москва26 сенВести.Подразделения оперативно-тактической авиации России в ночь на субботу сбросили свыше десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции формирования беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Птицы Мадьяра" в Херсоне.
Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Приморск.
По его словам, в результате были ликвидированы боевики ВСУ численностью не менее взвода, уничтожено три единицы бронетехники и значительное количество оборудования для управления БПЛА.
Корректировку огня с помощью беспилотников провели разведчики 18-й армии "Днепра" и в дальнейшем предоставили данные объективного контроля, которые подтвердили факт уничтожения намеченных целей.
Благодаря слаженным действиям российских бойцов мирные жители временно оккупированного ВСУ Херсона не пострадали, отметил собеседник агентства.
В российских силовых структурах сообщали, что командование ВСУ использует дроноводов из "Птиц Мадьяра" в Харьковской области в качестве заградотрядов.
Командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр в России предъявлены обвинения по 46 эпизодам преступлений.