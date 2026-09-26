ВС России сбросили 10 авиабомб на позиции "Птиц Мадьяра" в Херсоне

Российские военные нанесли ночной авиаудар по позициям "Птиц Мадьяра" в Херсоне ВС России сбросили 10 авиабомб на позиции "Птиц Мадьяра" в Херсоне

Москва26 сен Вести.Подразделения оперативно-тактической авиации России в ночь на субботу сбросили свыше десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции формирования беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Птицы Мадьяра" в Херсоне.

Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Приморск.

По его словам, в результате были ликвидированы боевики ВСУ численностью не менее взвода, уничтожено три единицы бронетехники и значительное количество оборудования для управления БПЛА.

Корректировку огня с помощью беспилотников провели разведчики 18-й армии "Днепра" и в дальнейшем предоставили данные объективного контроля, которые подтвердили факт уничтожения намеченных целей.

Благодаря слаженным действиям российских бойцов мирные жители временно оккупированного ВСУ Херсона не пострадали, отметил собеседник агентства.

В российских силовых структурах сообщали, что командование ВСУ использует дроноводов из "Птиц Мадьяра" в Харьковской области в качестве заградотрядов.

Командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр в России предъявлены обвинения по 46 эпизодам преступлений.