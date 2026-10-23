Российский боец отвлек на себя дрон ради спасения девочки Боец ВС РФ отвлек на себя украинский дрон, чтобы спасти девочку

Москва23 окт Вести.Российский военнослужащий во время атаки украинских БПЛА отводил на себя дрон и помог спасти ребенка при эвакуации из Константиновки. Об этом агентству РИА Новости рассказала мать девочки Ирина Ивойлова.

По словам женщины, в конце лета она вместе с мужем, сестрой и двумя детьми покидала Константиновку в составе двух эвакуационных групп. Она попросила мужа отправиться в одной из машин с дочерью. Во время движения транспорт атаковали беспилотники.

В их машину летели беспилотники. Бойцы вовремя отреагировали и увели в сторону. Муж накрыл собой ребенка. Боец на себя дрон отводил. Дроны не реагировали на бойцов. ВСУ хотели гражданских убивать рассказала женщина

После налета беспилотников машина эвакуационной группы загорелась. Российский боец передал девочке свой бронежилет и продолжил эвакуацию, неся ее на руках на протяжении 12 километров. По словам женщины, дроны преследовали группу на протяжении всего пути.