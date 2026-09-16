Москва16 сен Вести.Российский боец с позывным Бритва рассказал, как спас 10-летнюю девочку Софию под Константиновкой. Когда военный до нее добрался, она полтора месяца жила в подвале рядом с телом матери. Об этом сообщает KP.RU.

28-летний мужчина находился в зоне СВО с 2024 года. В мае 2026-го он принимал участие в освобождении населенного пункта и должен был зачистить точки от украинских боевиков.

Я заходил в подвал одного из домов и ожидал увидеть там спрятавшегося боевика ВСУ. Но никак не маленькую девочку. Спустившись вниз, я первым делом услышал вопрос: "Вы русский? Я хочу к вам!"… Конечно, я ее забрал и отвел на свои позиции — туда, где находились другие гражданские, которых мы охраняли вспоминает боец

В итоге София прожила вместе с российскими военными почти месяц. Эвакуировать ребенка и других гражданских было невозможно из-за оперативной обстановки. 21 мая место, где они размещались, начали штурмовать ВСУ. Атака противника длилась несколько часов. Бритва спрятал девочку под металлический каркас кровати и накрыл собой. Оба выжили чудом, в то время как другие, кто был с ними, погибли.

После военный решил перебраться в другую точку, Софию он нес на спине. Когда до безопасного места оставалось около 300 метров, наступил на мину, получив тяжелейшие ранения ног. Девочке пришлось какое-то время идти к позициям ВС РФ в одиночестве, пока Бритва отползал обратно в поселок, чтобы отвлечь вражеские дроны на себя. Там он пробыл полтора месяца. Ребенка встретили и спасли, бойцу удалось выбраться оттуда только в июле.

Сейчас София находится в социальном центре в Донецке, Бритва проходит лечение в госпитале в Новочеркасске. Они поддерживают связь.