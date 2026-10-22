Москва22 окт Вести.Спасенная десятилетняя девочка София стала для военнослужащих 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" "дочкой полка", а ее эвакуация превратилась в масштабную и значимую для них операцию. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель командира с позывным Медведь.

Война отняла у десятилетней Софии все: ее родители и бабушка с дедушкой погибли при трагических обстоятельствах, оставив ребенка в полном одиночестве в подвале разрушенной Константиновки. Там ее и нашли бойцы "Южной" группировки войск. Рискуя собой, солдаты вывезли девочку из-под огня, проделав долгий и опасный путь до тылового Шахтерска. Сейчас София находится в безопасности — в социально-реабилитационном центре, где специалисты помогают ей справиться с тяжелыми душевными травмами и пережить потерю близких.

Сначала, когда я поняла, что мама умерла, я просто была в шоке. Я просто не могла себе это представить, что я теперь одна осталась. Я 2 месяца была в подвале рассказала София

Военнослужащие 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" оказали помощь несовершеннолетней жительнице Константиновки. В период ожидания эвакуации бойцы обеспечивали ребенка продовольствием и водой. В целях обеспечения безопасности при выводе группы из зоны боевых действий, эвакуация девочки была осуществлена на мотоцикле

Не постесняюсь этого слова, она стала дочкой нашего полка. Это наша история. В первую очередь, это наши военнослужащие, наши герои, которые непосредственно принимали участие по ее эвакуации. Это не один, не два, не три человека, там была организована целая операция по ее эвакуации рассказал заместитель командира 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Медведь

История Софии разлетелась на всю Россию, на связь вышел ее дядя – брат мамы. С координацией помогали региональный и федеральный детские омбудсмены. Быть с новой семьей – желание самой Софии. Супруги ответственно подошли к этому шагу – окончили школу приемных родителей, подготовили жилье.

Они живут в другом регионе, и путь был не простым. Теперь у Софии есть свой уютный дом, у семьи комфортное жилье, для девочки обустроена просторная светлая комната, где она будет спокойно расти и учиться рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

Родственники несовершеннолетней завершили процедуру оформления опекунства, подготовив полный пакет требуемой документации. После финальной проверки бумаг было принято решение о начале транспортировки ребенка. Предстоит длительный переезд.