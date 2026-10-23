Москва23 окт Вести.Военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Пальто рассказал, что был шокирован тем, как стойко держалась спасенная в Константиновке 10-летняя девочка София во время эвакуации. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам военного, девочка не падала духом.

На самом деле, я просто был в шоке, потому что девочка так стойко себя вела и ничуть не упала духом. Я прям, ну, реально был шокирован, вот это самое такое… Чередовали, передавали ее через одного к другому, потому что тоже устают ребята нести. Она ж не пешком шла, и вот передавали, передавали друг другу, помогали. Кто-то прикрывал, кто-то помогал нести сказал Пальто

Военный признался, что больше всего боялся за жизнь ребенка.

Очень ответственно, очень страшно. Вот страшно даже не за собственную жизнь, а за нее. Потому что, ну потерять человека, да, вот тем более ребенка, который пережил столько, и в конечном итоге что-то вот случилось по моей вине. Ну, однозначно бы это была моя вина, даже если бы это, ну, был бы реально несчастный случай. Винил бы я себя бы, конечно же, вот тогда реально испытываешь страх, переживания, скорее дойти там, вернуться, укрыться там, чтобы все было хорошо. Переживаешь до самого конца, пока не сказали, что она уже прибыла в безопасное место рассказал Пальто

Ранее бойцы 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" рассказали, как нашли и эвакуировали Софию, которая провела месяц в подвале на окраине Константиновки.