Бойцы ВС РФ рассказали, как нашли прожившую месяц в подвале 10-летнюю Софию Российские бойцы рассказали, как эвакуировали прожившую месяц в подвале девочку

Москва23 окт Вести.В мае 2026 года в подвале на окраине Константиновки бойцы 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" нашли девочку Софию, которая месяц провела в подвале. Подробности об эвакуации ребенка военные рассказали информационной службе "Вести".

София пряталась от обстрелов вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Семья не хотела уезжать на подконтрольную Украине территорию, они ждали российских военных. Но в результате атак ВСУ девочка потеряла близких.

Военный с позывным Бритва рассказал, как обнаружил девочку.

Находясь на боевой задаче в населенном пункте Ильиновка, район Константиновки, в ходе зачистки поселка я обнаружил десятилетнюю девочку в подвале с мертвой матерью. После этого я переместил ее к себе на точку. На той точке находились еще двое гражданских сообщил Бритва

Военный поделился, что до прихода российских военных девочка питалась тем, что было. Увидев такую печальную картину, он пообещал сделать для нее все возможное.

Я ее учил русскому языку, математике. Двадцать первого мая укропреступники узнали о нашей точке и собирались штурмовать дом наш добавил он

Военный с позывным Ставр рассказал, как ВСУ напали на их укрытие.

[Боевики] знали определенные точки, где находятся мирные, и по этому дому начали обстреливать. [Якобы] девушка в возрасте 60 лет – предатель и помогает русским. И боец наш отстрелялся. Одного он уничтожил сразу, и двое начали откатываться. Мы в этот момент подлетели, увидели, как двое откатываются, и все внимание на них. Потом начали наблюдать, что по дому, где они находились, идет воздействие рассказал Ставр

Бритва рассказал, что обстрел дома, в котором находились мирные жители, не прекращался более пяти часов.

В ходе этого погибли двое гражданских, а девочка осталась жива со мной сообщил Бритва

Ставр рассказал, что после атаки было принято срочное решение об эвакуации девочки

Только мы уничтожили [боевиков ВСУ], сразу говорим Бритве – бери девочку и выноси. Было принято решения по эвакуации, задействованы определенные силы, как будем эвакуировать, и уже методом планирования обеспечили вывоз девочки рассказал Ставр

Софию переместили в другое укрытие, где она пробыла еще три дня, а затем военный нес ее на себе, так как у девочки не было обуви.

Когда начал эвакуировать, я ее пронес больше двух километров на спине. Выходя из поселка, я начал перебегать поле и подорвался на мине. Я не раздумывая ни секунды, начал приводить ее в чувство, осмотрел ее, несмотря на себя, научил ее пользоваться прежде всего рацией, только тогда оказал себе медицинскую помощь рассказал Бритва

Затем девочке навстречу выдвинулся другой военнослужащий, и в этот момент началась атака вражеских дронов. Чтобы дать ребенку возможность уйти, Бритва спровоцировал атаку вражеских БПЛА на себя.

Увидев то, что летят дроны в их сторону, я вышел на открытую местность и начал звать их к себе всех. Они начали по мне работать, я начал уползать, уполз… Самое сложное, что было там для меня – это спасти ее, вытащить ее. Вот это было сложно. Далее, более у меня не было никакой цели. Я сам себе поставил, обещал, что она выживет любой ценой. Даже ценой моей жизни. И она выжила рассказал Бритва

Ранее эвакуированные жители Купянска-Узлового рассказали детали операции по их спасению.