Москва23 окт Вести.Военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Бритва, спасший 10-летнюю девочку Софию в Константиновке, сообщил, что она звонит ему каждую неделю. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Я с ней на связи, я ей всегда все говорю, что я хочу ей сказать. Она мне звонит каждую неделю, я с ней разговариваю. Что я хочу ей сказать? Она знает, что в любой момент, в любое время и в любой день, когда бы это ни было, она может позвонить мне, и я приду, я где бы я ни был, я ей помогу. Она сильнее многих. Она выдержит. Все будет хорошо у нее рассказал Бритва

Ранее Бритва рассказывал, как нашел Софию в подвале на окраине Константиновки, где она провела месяц. Военный перенес ее в укрытие, которое потом атаковали боевики ВСУ. Он пронес девочку на себе более двух километров, подорвался на мине, а затем спровоцировал вражеские дроны на себя, чтобы дать ребенку уйти.