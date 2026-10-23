Москва23 окт Вести.Военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Бритва, спасший 10-летнюю девочку Софию в Константиновке, потерял ногу. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Да, я остался без ноги. Мне ампутировали ногу. Жизнь такая. Война. Никто ни за что не ручается. Переживал я о ней, спрашивал пацанов, когда еще лежал там. Узнавал по рации командования, как она там. Ну а далее, когда уже выбрался, конечно, я уже на связи с ней постоянно, то есть она мне звонит, все хорошо рассказал Бритва

Ранее Бритва рассказал, как нашел Софию в подвале на окраине Константиновки, где она провела месяц. Он перенес девочку на себе более двух километров, подорвался на мине, а затем спровоцировал вражеские дроны на себя, чтобы дать ребенку уйти.