Москва23 окт Вести.Родственники спасенной в Константиновке 10-летней девочки Софии с украинской стороны обвиняют российских военных в том, что ребенка якобы забрали силой. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал командир штурмовой роты 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Ставр.

По словам Ставра, у девочки есть родственники и в России, которые борются за право забрать ее к себе.

Вот сейчас родственники с той стороны объявились. Есть и в России также родственники, которые сейчас судятся, чтобы приютить, забрать к себе. Но объявились с той стороны и уже обвиняют нас в том, что мы силой все это сделали. Но от нее только слышали слова благодарности сказал он

Командир роты объяснил, почему семья девочки приняла решение ждать российских военных.

Спросили ее, почему не эвакуировались сразу, на ту сторону. Он говорит: "Мать не хотела уходить на ту сторону". Выходить просто им страшно было. Наверное, вот действительно этот страх: а что будет, встретят ли нас добавил Ставр

Ранее бойцы 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" рассказали, как нашли и эвакуировали Софию. В мае 2026 года в подвале на окраине Константиновки военный с позывным Бритва обнаружил девочку, которая провела там месяц. Он нес ее на себе более двух километров, подорвался на мине, но смог передать девочку в безопасное место.