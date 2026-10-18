Москва18 октВести.Группа солдат под командованием лейтенанта Вооруженных сил России (ВС РФ) Андрея Рухлова эвакуировала 10 раненых бойцов с поля боя. О подвиге бойцов рассказали в Минобороны РФ.
Уточняется, что группа лейтенанта организовала огневое прикрытие на флангах, определила безопасный маршрут и вытащила с поля боя 10 раненых военнослужащих.
Лейтенант Рухлов, проявив инициативу, принял решение не просто занять позиции, а организовать полноценную эвакуацию раненых товарищей. … В результате действий лейтенанта Рухлова 10 раненых военнослужащих были обнаружены и эвакуированыотмечается в сообщении
В ведомстве также отметили действия младшего лейтенанта Михаила Филиппова, взвод которого уничтожил несколько десятков разведывательных дронов ВСУ. Младший лейтенант осуществлял контроль за действиями подчиненных, обеспечивал взаимодействие военнослужащих и принимал решения по противодействию выявленным воздушным целям.
16 сентября сообщалось, что российский боец с позывным Бритва рассказал, как спас 10-летнюю девочку Софию под Константиновкой. Когда военный до нее добрался, она полтора месяца жила в подвале рядом с телом матери.