Москва18 окт Вести.Группа солдат под командованием лейтенанта Вооруженных сил России (ВС РФ) Андрея Рухлова эвакуировала 10 раненых бойцов с поля боя. О подвиге бойцов рассказали в Минобороны РФ.

Уточняется, что группа лейтенанта организовала огневое прикрытие на флангах, определила безопасный маршрут и вытащила с поля боя 10 раненых военнослужащих.

Лейтенант Рухлов, проявив инициативу, принял решение не просто занять позиции, а организовать полноценную эвакуацию раненых товарищей. … В результате действий лейтенанта Рухлова 10 раненых военнослужащих были обнаружены и эвакуированы отмечается в сообщении

В ведомстве также отметили действия младшего лейтенанта Михаила Филиппова, взвод которого уничтожил несколько десятков разведывательных дронов ВСУ. Младший лейтенант осуществлял контроль за действиями подчиненных, обеспечивал взаимодействие военнослужащих и принимал решения по противодействию выявленным воздушным целям.

16 сентября сообщалось, что российский боец с позывным Бритва рассказал, как спас 10-летнюю девочку Софию под Константиновкой. Когда военный до нее добрался, она полтора месяца жила в подвале рядом с телом матери.