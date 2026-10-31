Москва31 окт Вести.Заместитель командира батареи Антон Косолапов в интервью ИС "Вести" рассказал, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" эффективно бьет по боевой вражеской авиации.

По словам офицера, самая ценная и самая редкая "добыча" для "Бука" - боевая авиация. Противник бережет самолеты и работает ими осторожно: подходят на предельно малой высоте, сбрасывают планирующие бомбы с дальней дистанции и уходят. Но и такие цели этот расчет ЗРК доставал.

Аэродинамические цели сбивали, это были самолеты, в основном носители управляемых авиабомб. Несли боевое дежурство, машина схватила цель на большой дальности с низкой высотой, потому что противник понимает: высоко взлетит - его сразу же увидят. Была большая отражающая площадь, поэтому сразу понятно, что это самолет. Примерно понимаешь, в каком направлении он идет, и по логике сопоставляешь, какую задачу он выполняет. Машина отрабатывает без проблем, на нашем языке, сносит его на "ура" рассказал Косолапов

Ранее военнослужащий поделился, как во время одного из дежурств рядом с расчетом ударила американская ракета HIMARS.