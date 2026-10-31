Офицер ПВО Косолапов: при выборе позиции думаем о безопасности, а не об удобстве

Замкомандира батареи ПВО – о том, как выбирается позиция для работы по врагу Офицер ПВО Косолапов: при выборе позиции думаем о безопасности, а не об удобстве

Москва31 окт Вести.При выборе позиции для работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) по вражеским целям расчет ориентируется в первую очередь на безопасность места, а не на удобство. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель командира батареи, старший лейтенант Антон Косолапов.

Главное правило работы "Бука" укладывается в два слова: отработал - уехал. Расчету, сбившему ракету, позицию нужно покинуть раньше, чем по ним прилетит ответ. На комфорт при выборе позиции расчеты внимания не обращают.

Наоборот, даже безопаснее работать оттуда, откуда неудобно. Поначалу даже было такое определение: конец месяца - охота на ПВО. И мы пытались изощряться, прятаться, чтобы это было максимально неочевидно для противника рассказал Антон Косолапов

"Бук-М3" — новейшая модификация семейства, стоит на вооружении всего несколько лет. По дальности он занимает нишу между комплексами ближнего радиуса и дальнобойными С-400.