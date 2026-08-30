"От HIMARS до Storm Shadow": в "Центре" рассказали об эффективности ЗРК "Бук-М3"

Оператор ЗРК "Бук-М3"рассказал о его эффективности "От HIMARS до Storm Shadow": в "Центре" рассказали об эффективности ЗРК "Бук-М3"

Москва30 авг Вести.Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" российской противовоздушной обороны круглосуточно контролируют воздушное пространство. Расчеты группировки войск "Центр" перехватывают ракеты противника за считанные секунды. Об этом заявил ИС "Вести" старший оператор этого ЗРК, 297-й зенитно-ракетной бригады Кирилл Родионов.

Незаметно проскочить ракета ВСУ не может, указал он.

Эффективность примерно 90%. По таким целям, как [американская реактивная система залпового огня] HIMARS, [крылатая ракета] Storm Shadow. В основном работаем по крылатым ракетам, по баллистическим целям сказал Родионов

Ранее боец "Востока" рассказал, что от пойманного офицера узнали о позициях ВСУ.