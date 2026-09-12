Москва12 сенВести.В ДНР любые виды воздушных целей эффективно поражает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", заявил ИС "Вести" старший оператор зенитно-ракетной бригады группировки российских войск "Центр" Алексей Боболев.
ЗРК способен сбивать объекты на малых высотах, указал он.
Машина, по сути, очень умная: все сама определяет. Бывает сразу три цели поражается. Когда вот носитель – самолет УАБы (управляемые авиационные бомбы) сбрасывает, они, бывает, в кучке летят, можно одной ракетой три УАБа сбитьсказал Боболев
В Новороссии операторы вражеских беспилотников пытаются атаковать как военный, так и гражданский транспорт. Ночью ВСУ в основном запускают БПЛА "Лютый", заявил стрелок-пулеметчик группировки войск "Восток" с позывным Ореон.