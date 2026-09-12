Москва12 сен Вести.В ДНР любые виды воздушных целей эффективно поражает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", заявил ИС "Вести" старший оператор зенитно-ракетной бригады группировки российских войск "Центр" Алексей Боболев.

ЗРК способен сбивать объекты на малых высотах, указал он.

Машина, по сути, очень умная: все сама определяет. Бывает сразу три цели поражается. Когда вот носитель – самолет УАБы (управляемые авиационные бомбы) сбрасывает, они, бывает, в кучке летят, можно одной ракетой три УАБа сбить