Москва11 сенВести.Снайперы, оперативно уничтожая выявленные цели, обеспечивают продвижение пехоты, заявил ИС "Вести" командир роты снайперов 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным Дербент.
Сами снайперы - главная мишень вражеских операторов дронов. Так что, во время работы снайперские пары высматривают в небе беспилотники противника. Сбить их непросто, указал он.
Тяжело попасть. В аккумуляторы бьешь, они литиевые, сразу возгораются, либо между аккумуляторами, там все мозги. Любой провод перебить, он сразу падаетсказал Дербент
Согласно данным группировки войск "Восток", в Новороссии ночью ВСУ запускают БПЛА "Лютый".