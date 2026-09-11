Снайпер "Центра": в БПЛА ВСУ любой провод перебить и он сразу падает

Снайпер "Центра" рассказал об уничтожении вражеских беспилотников Снайпер "Центра": в БПЛА ВСУ любой провод перебить и он сразу падает

Москва11 сен Вести.Снайперы, оперативно уничтожая выявленные цели, обеспечивают продвижение пехоты, заявил ИС "Вести" командир роты снайперов 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным Дербент.

Сами снайперы - главная мишень вражеских операторов дронов. Так что, во время работы снайперские пары высматривают в небе беспилотники противника. Сбить их непросто, указал он.

Тяжело попасть. В аккумуляторы бьешь, они литиевые, сразу возгораются, либо между аккумуляторами, там все мозги. Любой провод перебить, он сразу падает сказал Дербент

Согласно данным группировки войск "Восток", в Новороссии ночью ВСУ запускают БПЛА "Лютый".