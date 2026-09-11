Снайпер: чтобы поразить БПЛА, надо определить дистанцию и скорость

Снайпер "Центра" рассказал об условиях уничтожения БПЛА Снайпер: чтобы поразить БПЛА, надо определить дистанцию и скорость

Москва11 сен Вести.В предрассветные часы фиксируется высокая активность беспилотников. Для борьбы с ними на позициях дежурят снайперские пары, заявил ИС "Вести" снайпер 55-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным Паныч.

Надо уметь определить дистанцию до цели, скорость цели (если это БПЛА) и, соответственно, взять поправки на упреждение и производит выстрел, чтобы цель поразить сказал Паныч

Снайперы, оперативно уничтожая выявленные цели, обеспечивают продвижение пехоты, заявил командир роты снайперов 55-й отдельной мотострелковой бригады этого подразделения с позывным Дербент.