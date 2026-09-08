В "Востоке" рассказали, какими видами БПЛА ВСУ атакуют в Новороссии транспорт Боец "Востока": ночью ВСУ в основном запускают БПЛА "Лютый"

Москва8 сен Вести.В Новороссии операторы вражеских беспилотников пытаются атаковать как военный, так и гражданский транспорт. Об этом заявил ИС "Вести" стрелок-пулеметчик группировки войск "Восток" с позывным Ореон.

По его словам, ночью в основном летают украинские дальнобойные дроны-камикадзе АН-196, известные как "Лютый".

Ночью в основном летают АН-196 - "Лютые", здоровые крылья, ударные. Днем - [беспилотные летательные аппараты самолетного типа] Hornet в основном, в основном летают ударные дроны. Бывают разведывательные сказал Ореон

Ранее военные подразделения обнаружили по торчащим антеннам пункт управления БПЛА ВСУ.