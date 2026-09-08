В "Востоке" поймали вражеский БПЛА Б-2 с бортовым номером 925 Военные "Востока" перехватили украинский БПЛА на высоте около 100 метров

Москва8 сен Вести.Взаимодействуя в связке, военнослужащие ВС РФ уничтожают десятки целей, одну из них перехватили на высоте около 100 метров. Об этом рассказал ИС "Вести" командир мобильной огневой группы группировки войск "Восток" с позывным Гора.

По его словам, речь идет о БПЛА с двигателем внутреннего сгорания, способном нести груз.

Бензобак [грузоподъемного БПЛА] вставляется в крыло, в этой части находится. Поступает топливо, они - летают. Б-2 - сам этот дрон противника ВСУ. Номер его бортовой - 925. Сам он имеет форму треугольника, очень большого размера сказал Гора

В Новороссии операторы вражеских беспилотников пытаются атаковать как военный, так и гражданский транспорт, ранее заявил стрелок-пулеметчик с позывным Ореон.