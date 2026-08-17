"Лента.ру": удар ВС РФ по позициям ВСУ в Херсоне бомбой ФАБ-3000 попал на видео

СМИ: ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Херсоне трехтонной бомбой ФАБ-3000 "Лента.ру": удар ВС РФ по позициям ВСУ в Херсоне бомбой ФАБ-3000 попал на видео

Москва17 авг Вести.Российские военнослужащие нанесли удар трехтонной фугасной авиабомбой (ФАБ-3000) с универсальным модулем планирования коррекции (УМПК) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне, утверждает "Лента.ру" со ссылкой на кадры, размещенные Telegram-каналом "Военный осведомитель".

В материале издания сказано, что, судя по кадрам, взрыв произошел в ночное время. Камера сняла яркую вспышку, после чего в небо поднялся столб дыма.

Кадры прилета ФАБ-3000 с УМПК по позициям противника в Херсоне утверждается в публикации "Военного осведомителя"

Официального подтверждения данной информации пока нет.

16 августа в Минобороны России заявляли, что группировка войск "Днепр" сорвала попытки ВСУ по доставке материальных средств на передовые позиции на правом берегу Днепра Херсонской области.

В июле в Минобороны РФ также сообщали, что российские войска при помощи авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения украинской армии в районе населенного пункта Щурово в Донецкой Народной Республике.