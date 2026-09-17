Москва17 сенВести.Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары авиабомбами ФАБ по местам сосредоточения личного состава Вооруженных сил Украины в районе Сердобино Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесопосадках в районе населенного пункта Сердобино Харьковской области были обнаружены места скрытного сосредоточения личного состава подразделений противникасказано в сообщении
По выявленным целям экипажи ВКС России нанесли авиационные удары с применением авиабомб ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции.
В Минобороны добавили, что средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили поражение целей.
Ранее военное ведомство РФ показало удары ФАБ-500 по пунктам дислокации ВСУ.