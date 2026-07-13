ВС РФ с помощью ФАБ-3000 ударили по ВСУ в районе Щурова в ДНР

Минобороны РФ показало кадры ударов бомбами по ВСУ в ДНР и Харьковской области ВС РФ с помощью ФАБ-3000 ударили по ВСУ в районе Щурова в ДНР

Москва13 июл Вести.Вооруженные силы России при помощи авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения украинской армии в районе населенного пункта Щурово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

Ведомство также опубликовало кадры этого удара.

Кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в районе населенного пункта Щурово в ДНР говорится в сообщении

Кроме того, по данным Минобороны, ВС РФ с помощью ФАБ-500 поразили пункты управления БПЛА и места временной дислокации украинской армии в районе населенных пунктов Устиновка и Благодатовка в Харьковской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией.