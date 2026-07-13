Москва13 июлВести.Вооруженные силы России при помощи авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения украинской армии в районе населенного пункта Щурово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
Ведомство также опубликовало кадры этого удара.
Кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в районе населенного пункта Щурово в ДНРговорится в сообщении
Кроме того, по данным Минобороны, ВС РФ с помощью ФАБ-500 поразили пункты управления БПЛА и места временной дислокации украинской армии в районе населенных пунктов Устиновка и Благодатовка в Харьковской области.
Ранее в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией.