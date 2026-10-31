Москва31 окт Вести.Американская ракета HIMARS, используемая украинскими боевиками, это простейшая цель для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3", сбивается одной ракетой. Об этом рассказал оператор расчета Владимир Дурягин в интервью ИС "Вести".

Реактивные снаряды американской системы HIMARS сегодня — самая привычная цель комплекса. По словам российских военнослужащих, параметры ракеты распознаются даже без применения электроники.

Если он один летит, его очень хорошо видно, машина его хватает полностью, одну ракету в него пускаешь и все. Самая простая цель — это "химарь" рассказал Владимир Дурягин

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили 6,9 тыс. беспилотников ВСУ, а также шесть ракет большой дальности "Нептун".