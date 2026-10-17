Минобороны РФ сообщило об уничтожении 654 беспилотников ВСУ за сутки МО РФ: российская ПВО за сутки сбила 654 украинских беспилотника и снаряд HIMARS

Москва17 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 654 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты... 654 беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Кроме того, российские системы ПВО перехватили один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские силы ПВО за сентябрь сбили более 15 тысяч воздушных целей — свыше 500 в сутки. Он отметил, что интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз. Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму.