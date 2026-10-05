Москва5 октВести.Средства противовоздушной обороны РФ за сутки ликвидировали 861 беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, также были уничтожены четыре управляемые авиабомбы и реактивный снаряд залпового огня HIMARS производства США.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 861 беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сводке министерства
Минобороны уточнило, что всего с начала СВО было сбито почти 253 тысячи БПЛА противника.
Ранее также сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 199 беспилотников.