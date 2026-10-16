Путин на встрече с военными сообщил о ходе СВО и задачах

Путин встретился с военными: заявления об успехах в зоне СВО Путин на встрече с военными сообщил о ходе СВО и задачах

Москва16 окт Вести.Российский президент Владимир Путин в пятницу, 16 октября, посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание. На мероприятии также сделал ряд заявлений начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

В материале ИС "Вести" – главные заявления главы государства и начальника Генштаба о ходе спецоперации (СВО).

Заявления Путина о территориях

По словам Путина, с начала нынешнего года российские военнослужащие взяли под контроль 310 населенных пунктов, 6,5 тысячи кв. км территорий.

Глава государства заявил, что под контролем ВСУ остается чуть больше 10% территории ДНР и 16,5% Запорожской области.

Вместе с тем он сказал, что ЛНР находится полностью под контролем военных России.

Данные Герасимова о ходе СВО

Герасимов уточнил, что с 1 сентября Россией взяты под контроль более 1800 кв. км территории и 92 населенных пункта. По его заявлению, основные усилия Объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении территории Донбасса, где войска группировок "Центр", "Южной" и "Запад" ведут наступление на широком фронте.

Начальник Генштаба ВС России заявил, что в сентябре и за две недели октября под контроль РФ перешло около 500 кв. км и 23 населенных пункта ДНР.

По словам Герасимова, подразделения группировки войск "Восток" создают зону безопасности в Днепропетровской области.

Также начальник Генштаба ВС РФ заявил, что уничтожение группировки ВСУ численностью в 2 тысячи человек, окруженной на северо-востоке Харьковской области, завершено. По его данным, под контроль российских военных перешло 461 кв. км территории и 28 населенных пунктов.

По заявлению Герасимова, российское военные начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины, также на территории страны остановлено сталелитейное производство. Также он сказал, что работа основных портов Украины на Черном море остановлена.

Заявления Путина о задачах

Путин заявил, что задача по созданию зоны безопасности в приграничье решается успешно. По его словам, создание зоны безопасности не станет предметом переговоров.

По заявлению российского президента, освобождение ДНР остается одной из главных задач в рамках специальной военной операции.

Президент РФ поручил продолжить выполнять задачи и наносить массированные и групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины.

Также глава государства заявил, что нужно повышать эффективность защиты гражданских и военных объектов.