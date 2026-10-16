Путин поручил продолжить массированные удары по объектам на Украине Путин поручил продолжать наносить удары по объектам ОПК и логистике Украины

Москва16 окт Вести.Президент России Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по объектам на Украине. Соответствующее указание глава государства дал в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, где провел очередное совещание с командным составом.

Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции. И, кроме того, конечно, должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника отметил Путин

Президент также отметил, что темпы продвижения российских войск значительно возросли.

Ранее в ходе того же совещания глава государства привел данные о результатах наступления с начала года: освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов. По его словам, под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области, а Луганская Народная Республика полностью находится под контролем России.