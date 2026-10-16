Герасимов: РФ приступила к массированным ударам по объектам энергетики Украины

ВС РФ приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины Герасимов: РФ приступила к массированным ударам по объектам энергетики Украины

Москва16 окт Вести.Российские военные приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 16 октября во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

Вооруженные силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины сказал Герасимов

По его словам, определен перечень данных объектов и средства для их поражения.

Кроме того, Герасимов также заявил, в частности, что на Украине остановлено сталелитейное производство.