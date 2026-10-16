На Украине остановлено сталелитейное производство Герасимов: сталелитейное производство на Украине остановлено

Москва16 окт Вести.Сталелитейное производство на Украине на данный момент остановлено. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Президент России Владимир Путин 16 октября провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск. Во время доклада Герасимов заявил, что в результате ударов со стороны ВС РФ были существенно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, включая крылатые и баллистические ракеты.

На сегодняшний день можно констатировать, что сталелитейное производство на Украине остановлено. В результате нанесенных ударов поражены девять предприятий Украинской металлургии сказал Герасимов

По его словам, также были ограничены возможности Украины закупать необходимое оборудование для восстановления промышленности и энергетики.

Ранее стало известно о том, что украинская металлургия не выплавила ни одной тонны стали из-за российских ударов.