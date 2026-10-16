Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море

Герасимов: работа основных портов Украины на Черном море остановлена Герасимов сообщил об остановке работы основных портов Украины на Черном море

Москва16 окт Вести.Работа основных украинских портов на Черном море остановлена, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины наносятся в ответ на попытки киевского режима прекратить российское судоходство в Черноморском регионе, отметил Герасимов.

Российскими вооруженными силами наносятся систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, морским судам, что привело к остановке работы основных портов на Черном море сказал он

В ответ на попытки киевского режима прекратить российское судоходство в Черноморском регионе вооруженные силы РФ наносят систематические удары по портовой инфраструктуре. Кроме того, согласно плану Генерального штаба, удары наносятся по стратегически значимым мостам, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в обеспечении потребностей вооруженных сил Украины.