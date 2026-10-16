Москва16 октВести.Работа основных украинских портов на Черном море остановлена, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.
Удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины наносятся в ответ на попытки киевского режима прекратить российское судоходство в Черноморском регионе, отметил Герасимов.
Российскими вооруженными силами наносятся систематические удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, морским судам, что привело к остановке работы основных портов на Черном моресказал он
В ответ на попытки киевского режима прекратить российское судоходство в Черноморском регионе вооруженные силы РФ наносят систематические удары по портовой инфраструктуре. Кроме того, согласно плану Генерального штаба, удары наносятся по стратегически значимым мостам, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в обеспечении потребностей вооруженных сил Украины.