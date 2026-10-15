Москва15 октВести.Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), логистическим и энергообъектам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время форума-съезда Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свои атаки на российские НПЗ.
Они сделали первый шаг, мы начали отвечать, сейчас и по энергетике - тоже там уже пищат, и по другим объектам. Они начали. Не надо было начинать. Прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиямисказал Путин
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии ИС "Вести" сообщил, что некоторые новые образцы защитных сооружений для НПЗ, которые были представлены в рамках форума "Российская энергетическая неделя", уже используются для защиты объектов.
В сентябре во время пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин говорил, что одним из способов борьбы с ударами украинских боевиков по российским НПЗ являются ответные атаки.