Путин заявил, что Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ

Путин: Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ Путин заявил, что Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ

Москва15 окт Вести.Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), логистическим и энергообъектам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время форума-съезда Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свои атаки на российские НПЗ.

Они сделали первый шаг, мы начали отвечать, сейчас и по энергетике - тоже там уже пищат, и по другим объектам. Они начали. Не надо было начинать. Прежде чем сделать этот шаг, надо было как следует подумать над последствиями сказал Путин

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии ИС "Вести" сообщил, что некоторые новые образцы защитных сооружений для НПЗ, которые были представлены в рамках форума "Российская энергетическая неделя", уже используются для защиты объектов.

В сентябре во время пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин говорил, что одним из способов борьбы с ударами украинских боевиков по российским НПЗ являются ответные атаки.