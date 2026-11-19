Москва19 нояВести.Россия всегда будет отвечать на удары киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер подчеркнул, что РФ будет действовать своему принципу неизменно.
На предпринимаемые противником действия мы всегда будем отвечатьсказал Путин
Он также пообещал ответ Киеву на атаки на Крымский мост. При этом глава государства отметил, что он будет более болезненным.