Путин: Россия всегда будет отвечать на удары Киева

Россия всегда будет отвечать Киеву на удары, заявил Путин Путин: Россия всегда будет отвечать на удары Киева

Москва19 ноя Вести.Россия всегда будет отвечать на удары киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер подчеркнул, что РФ будет действовать своему принципу неизменно.

На предпринимаемые противником действия мы всегда будем отвечать сказал Путин

Он также пообещал ответ Киеву на атаки на Крымский мост. При этом глава государства отметил, что он будет более болезненным.