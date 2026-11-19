Путин: лучше хоть какие-то договоренности, чем их отсутствие

Путин отметил позитивный настрой на переговорах Путин: лучше хоть какие-то договоренности, чем их отсутствие

Москва19 ноя Вести.Хоть какие-то договоренности лучше, чем вообще никаких, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Также российский лидер отметил, что партнеры РФ настроены позитивно.

Сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнеров нас все-таки настраивает на позитивный лад. И лучше, если есть какие-то договоренности, если даже они до конца не реализуются, чем отсутствие их вообще отметил Путин

Ранее на саммите АТЭС в Китае российский лидер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча заняла около полутора часов.

По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление.