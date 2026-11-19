Путин: встреча с Трампом и Си Цзиньпином прошла в свободном и откровенном режиме

Путин рассказал, как прошел трехсторонний саммит Путин: встреча с Трампом и Си Цзиньпином прошла в свободном и откровенном режиме

Москва19 ноя Вести.Встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином прошла в свободном и откровенном режиме. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи.

По словам главы государства, лидер КНР создал на трехстороннем саммите атмосферу, которая позволила начать свободный обмен мнениями.

Это было, пожалуй, самое интересное. Эта дискуссия проходила в абсолютно свободном, очень откровенном режиме. Она позволила нам лучше понять друг друга и, на мой взгляд, создала условия для дальнейших договоренностей сказал Путин

Российский лидер также подчеркнул, что лучше достижение хоть каких-то договоренностей, чем их отсутствие.