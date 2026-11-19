Москва19 нояВести.По итогам трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире. Текст опубликовала пресс-служба Кремля.
Лидеры трех стран провели встречу в Шэньчжэне 19 ноября. В декларации отмечается, что Путин и Трамп выразили признательность КНР за организацию и проведение этого саммита.
Уточняется, что главы государств обменялись мнениями относительно международной ситуации и заявили о приверженности поддержанию стратегической стабильности и мировой безопасности.
Встреча Путина, Трампа и Си прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).