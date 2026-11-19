Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию о мире

Лидеры РФ, США и КНР приняли декларацию о мире Путин, Трамп и Си Цзиньпин приняли декларацию о мире

Москва19 ноя Вести.По итогам трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире. Текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Лидеры трех стран провели встречу в Шэньчжэне 19 ноября. В декларации отмечается, что Путин и Трамп выразили признательность КНР за организацию и проведение этого саммита.

Уточняется, что главы государств обменялись мнениями относительно международной ситуации и заявили о приверженности поддержанию стратегической стабильности и мировой безопасности.

Встреча Путина, Трампа и Си прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).