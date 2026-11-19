Москва19 ноя Вести.Совместное появление и рукопожатие лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа служат подтверждением того, что "сформировалась мировая тройка". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Что я могу сказать после рукопожатия трех лидеров? Для меня этого достаточно … мировая тройка - сформировалась. Мировым большинством это лидерство … признано, за исключением европейцев и части американского общества в лице демократов. И врагов Трампа, которые, конечно же, все это будут осуждать, презирать и против этого бороться. Но тем не менее обозначил Килинкаров

Между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином очень важно культурное сближение и когнитивное понимание. Об этом заявил политолог, публицист, аналитик Леонид Крутаков.

В АТЭС встречу лидеров РФ, США и КНР, которая пройдет в рамках саммита организации, расценивают как историческую.