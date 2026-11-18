Предстоящую встречу лидеров РФ, США и КНР в АТЭС расценивают как историческую

В АТЭС предстоящую встречу лидеров РФ, США и КНР считают исторической Предстоящую встречу лидеров РФ, США и КНР в АТЭС расценивают как историческую

Москва18 ноя Вести.В АТЭС встречу лидеров РФ, США и КНР, которая пройдет 19 ноября в рамках саммита организации, расценивают как историческую. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что к трехсторонней встрече приковано сильное внимание.

Многие считают, что это такое важное, исторически знаковое событие, потому что во многом эти страны могут определять фактически в том числе важные вещи в геополитике совместно. Поэтому все внимание приковано к этой встрече сказал Дмитриев журналистам

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду на большую потенциальную пользу, которую принесет грядущая трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом.